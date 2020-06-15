شاهد.. الاتحاد الدولي يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " اليوم الإثنين المصري محمد صلاح اللاعب المحترف لدى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ28 اليوم الموافق 15 يونيو . 15 يونيو . ونشرالاتحاد الدولي صورة للنجم محمد صلاح عبر حسابة الشخصي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " قائلًا : " عيد ميلاد سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28 ". سعيد لمعشوق الجماهير المصرية والعربية الذي ألهم الملايين وأثبت أن الأحلام تتحقق.. الملك المصري يحتفل بيوم ميلاده 28 ". Advertisements وأضاف فيفا قائلًا :" كل عام وأنت بخير كابتن صلاح وتمنياتنا بالمزيد من النجاح والتألق ". وأختتم قائلًا:" الملك المصري ".

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