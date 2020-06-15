رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع نظيره فريق ايفرتون يوم 21 يونيو المقبل في إطار منافسات الجولة الـ30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسوف تقام تلك المباراة بين الريدز وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

Advertisements

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الريدز لتحقيق إنتصارين فقط من أجل التتويج بلقب البريميرليج بشكل رسمي هذا الموسم، أو تعثر فريق مانشستر سيتي خلال المباراة المقبلة وفوز ليفربول في ديربي الميرسيسايد.

وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لتلك المباراة بين فريق ليفربول وفريق ايفرتون عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.