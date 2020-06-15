رياضة | جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهايصة الجولة الـ28

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد نهايصة الجولة الـ28 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت بالأمس الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني، حيث يحتل البارسا صدارة ترتيب الليجا برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتعد هذة هى الجولة الأولى بعد استئناف النشاط الرياضي وتوقفه لمدة 3 أشهر في بداية مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسوف تبدأ الجولة التاسعة والعشرون مساء اليوم الاثنين، حيث ستقام مباراتين بين فريق إشبيلية ونادي ليفانتي وأيضا بين نادي ريال بيتيس وغرناطة.

ويأتي ترتيب الدوري الاسباني كالتالي :-

1- برشلونة 61 نقطة.

2- ريال مدريد 59 نقطة.

3- إشبيلية 50 نقطة.

4- ريال سوسيداد 47 نقطة.

5- خيتافي 46 نقطة.

6- أتلتيكو مدريد 46 نقطة.

7- فالنسيا 43 نقطة.

8- فياريال 41 نقطة.

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9- غرناطة 41 نقطة.

10- أتلتيك بيلباو 38 نقطة.

11- أوساسونا 35 نقطة.

12- ليفانتي 34 نقطة.

13- ريال بيتيس 33 نقطة.

14- بلد الوليد 32 نقطة.

15- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة.

16- إيبار 27 نقطة.

17- سيلتا فيجو 26 نقطة.

18- ريال مايوركا 25 نقطة.

19- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة.

20- إسبانيول 23 نقطة.