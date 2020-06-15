رياضة | الأهلي يتخذ خطوة جديدة للإبقاء على رمضان صبحي في دوري أبطال أفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخذ خطوة جديدة للإبقاء على رمضان صبحي في دوري أبطال أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اليوم، أن النادي الأهلي إتخذ خطوة جديدة، للحفاظ على نجمه رمضان صبحي مع الفريق، خلال مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء، أن الأهلي يكثف مفاوضاته مع نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، للحصول على خدمات اللاعب سواء بالبيع أو الإعارة.

وأضاف التقرير، أن الأهلي عرض الإحتفاظ باللاعب خلال بطولة دوري أبطال أفريقيا فقط، إذا فشل الأهلي في مفاوضاته بشأن ضم اللاعب.

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وتنتهي إعارة رمضان صبحي مع الأهلي في مطلع شهر يوليو المقبل، وسيكون من حق اللاعب العودة مرة أخرى للفريق الإنجليزي.

وتشير التقارير، إلى أن مجلس إدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، حصل على وعد من اللاعب بالبقاء في الفريق، إذا لم يتلق عرضاً يليق به وبالنادي.

وكان الإتحاد الأفريقي "كاف" قد قرر عودة مباريات دوري أبطال أفريقيا في شهر سبتمبر المقبل.

ويواجه الأهلي نادي الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي البطولة.