رياضة | رضا عبد العال يكشف سر نجاح فايلر مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رضا عبد العال يكشف سر نجاح فايلر مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية عن سر نجاح المدرب السويسري رنيه فايلر مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

تصريحات رضا عبد العال بشأن فايلر

وقال رضا عبدالعال نجم الاهلي والزمالك في تصريح تليفزيوني:"نجاح فايلر مع الأهلي كان بسبب مساندة الإدارة".

وأضاف: "الأهلي سيتأثر كثيراً بالسلب في حالة رحيل مدربه السويسري".

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وفي سياق متصل أكد رضا عبدالعال أنه لن يعتذر للفرنسي باتريس كارتيرون حتي إذا فاز ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض.

عودة النشاط الرياضي في مصر

وفي سياق متصل تقرر عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي منتصف يونيو الجاري، بناءا على قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تستعد لاستئناف النشاط وفقا لقرارات رئيس الوزراء، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن عودة النشاط الرياضي ستكون مع وضع ضوابط واجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.