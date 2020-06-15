رياضة | تقارير مغربية تتوقع رحيل مدرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تقارير مغربية تتوقع رحيل مدرب الأهلي قبل مواجهة الوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكهنت تقارير صحفية مغربية باحتمالية رحيل السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت على أن فايلر لم يتخذ القرار النهائي وأنه متردد بشأن عملية تجديد عقده مع النادي الأهلي.

وأشارت إلى أن زوجة فايلر لا ترغب في استمراره في العمل في مصر، وتحاول اقناعه لقبول أحد العروض التي تلقاها خلال الفترة الأخيرة، حيث يمتلك عرضا مغريا من نادي الجزيزة الإماراتي، لتولي القيادة الفنية للفريق، بداية من الموسم المقبل.

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فايلر كان سافر يوم الجمعة الماضي إلى سويسرا، لقضاء اجازة لمدة إسبوعين رفقة أسرته.

وكان خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أوضح أن رينيه فايلر أنهى اتفاقه مع مسئولو النادي، وأنه فضل اتخاذ قراره النهائي بعد التشاور مع زوجته.

جدير بالذكر أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لم يتخذوا قرارا نهائيا بشأن استئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.