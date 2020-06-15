رياضة | هالاند يفتح الباب أمام انتقاله لصفوف ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر هالاند يفتح الباب أمام انتقاله لصفوف ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المهاجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند نجم نادي بوروسيا دورتموند تألقه مع فريقه ببطولة الدوري الألماني الممتاز وجذب الأنظار له حيث منح الفريق ثلاث نقاط هامة بعد أن سجل هدفا في الدقيقة 90 أمام فورتونا دوسلدورف.

وقال موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني:" هذه المرة ليست الأولى التي يمنح فيها هالاند ريال مدريد أسبابًا كافية لضمه، ولكن السبب الأهم كان عندما دخل بديلًا في مباراة دورتموند أمام دوسلدورف، وتمكن من جلب النقاط الثلاث لفريقه، بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 95 ويعتبر هذا الهدف القاتل من أكثر الأشياء التي نالت إعجاب المسؤولين في ريال مدريد.

وأضاف الموقع الاسباني:"نادي ريال مدريد في حاجة إلى مهاجم قادر على تغيير النتيجة في أي وقت، مهاجم يبث الخوف والرعب في نفوس الخصوم بمجرد وضع الكرة تحت قدميه مثلما كان رونالدو، ويرى النادي هذه الميزة في هالاند".

يذكر أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز وضعت المهاجم النرويجي الشاب ضمن أولوياتها هذا الصيف للتعاقد معه لتعزيز خط هجوم النادي الاسباني بالموسم الجديد.