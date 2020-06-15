رياضة | الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول النادي الأهلي التعاقد مع نجم جديد من نجوم غريمه التقليدي نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع يحيى الدرع نجم الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك ومنتخب مصر في الصيف المقبل.

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وكثف مسئولو الأهلي مفاوضاتهم مع يحيى الدرع بشكل كبير حيث قام أحد المسئولين في جهاز كرة السلة بالفريق بالتواصل مع والد اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الأحمر في الصيف.

وينتهي عقد يحيى الدرع مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له بعد ذلك التوقيع لأي نادي في الصيف مجانا.

وحاول مسئولو القلعة البيضاء منذ فترة تجديد عقد يحيى الدرع وكان هناك اتفاق بين الطرفين ولكن اللاعب وضع بعض الشروط التي دفعت النادي للتراجع عن قرار التجديد وتوقف المفاوضات.