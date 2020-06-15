شكرا لقرائتكم خبر عن طبع «حياة السود مُهمة» بقمصان لاعبى البريميرليج بدلًا من أسمائهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عندما يُستأنف الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم، بعد غد، سيرتدى اللاعبون قُمصانا مكتوبًا عليها عبارة «Black Lives Matter» أو «حياة السود مُهمة» بدلاً من أسمائهم الأخيرة. ويوم الجمعة، أصدر لاعبو جميع أندية البريميرليج العشرين بيانًا أعربوا فيه عن دعمهم لحركة «BlackLives Matter».

وحسب البيان، فى المباريات الـ12 الأولى المُستأنفة من موسم 2019/2020، سيتم استبدال أسماء اللاعبين التقليدية بعبارة Black Lives Matter، كما سيتم عرض شعار «BLM»، المختصر للعبارة، على جميع المجموعات.

وقال لاعبو الدورى الإنجليزى فى بيانهم: «نقف سويا مع الهدف الفريد المتمثل فى القضاء على التحيز العنصرى أينما وجد، لتحقيق مجتمع عالمى من الاحتواء والاحترام وتكافؤ الفرص للجميع، بغض النظر عن لونهم أو عقيدتهم».