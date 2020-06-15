الزمالك يدشن قرارات إنسانية فى زمن كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت فترة حظر كورونا و تعليق النشاط عدد من القرارات الإنسانية داخل جدران نادى الزمالك من منح عضوية شرفية أو على صعيد تسهيلات للأعضاء فى الإشتراكات من تخفيض أو الحصول على مهلة لتسديد غرامات ، حيث يرصد الخليج 365 أبرز القرارات الإنسانية فى الزمالك بالتقرير التالى :
منح عضوية شرفية لـ طبيب الغلابة مدى الحياة
منح مسئولو نادى الزمالك كارنيه العضوية الشرفية لـ الدكتور محمد مشالى المعروف بـ "طبيب الغلابة " مدى الحياة، والتى أعلن المسشتشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء منحها له تقديرًا للمجهودات التى يبذلها فى خدمة الشعب المصرى فى مجال عمله، إلى جانب اعتزازه بانتمائه للقلعة البيضاء، وتقدم طبيب الغلابة بالشكر لمسئولى الزمالك بعد تسلمه بطاقة العضوية الشرقية الخاصة بالنادى مؤخرًا.
إطلاق أسم الناقد الرياضى محمد صيام على المبنى الإجتماعى
نعي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك الناقد الرياضى محمد صيام، الذى وافته المنية امس الأربعاء ، وأعلن إطلاق أسم محمد صيام علي قاعة من أحد قاعات المبني الاجتماعي الخاص بالنادي تكريماً للفقيد والأسرة الصحفية ومحافظة السويس حيث محمد صيام أحد أبناء هذه المحافظة .
مد فترة رفع غرامة الجمعية العمومية لنهاية الأسبوع الجارى
قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة رفع غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة أمام الأعضاء لنهاية الأسبوع الجارى، وقرر رئيس قلعة ميت عقبة أن أى عضو سيقوم بتجديد الاشتراك الخاص به حتى الأربعاء المقبل سيكون معفيا من سداد غرامة عدم حضور الجمعية العمومية الأخيرة، بعدما كان الموعد النهائى لذلك الاستثناء الأربعاء الماضى قبل أن يمد منصور فترة رفع الغرامة للأعضاء.الزمالك يخفض غرامة الاشتراكات من 1000 جنيه لـ350
قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تخفيض الغرامة الخاصة بتجديد الاشتراكات من 100 جنيه لـ350 جنيه.
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