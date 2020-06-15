شكرا لقرائتكم خبر عن شمال أفريقيا يغزو الدوري المصري و6 لاعبين على رادار القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغزو الكروي، تعرض لها الدوري المصري في الفترة الأخيرة في ظل تألق لاعبي شمال أفريقيا بالإيجيبشن ليج وهو ما يضعهم تحت الأضواء ويتيح لهم فرصة الاحتراف في دوريات أقوى، خاصة عبر بوابة الأهلي والزمالك.

واشتعلت المنافسة خلال الميركاتو الصيفي الجاري بين الأهلي والزمالك على ضم اللاعبين السوبر من شمال أفريقيا لتدعيم الصفوف قبل انطلاقة الموسم الجديد، وصاحب هذه الحرب الكثير من الأخبار المتداولة من جانب إعلام شمال أفريقيا الرياضي عن وضع أكثر من لاعب على رادار القطبين .

حمزة المثلوثي

التقارير الصحفية القادمة من تونس، أكدت أن نادى الزمالك قرر التخلى عن فكرة التعاقد مع الظهير الأيمن لفريق الصفاقسي، حمزة المثلوثى، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، على الرغم من وصول إلى الجانبين إلى مفاوضات متقدمة، وخاض حمزة المثلوثي مع الصفاقسي، هذا الموسم في 14 مباراة بالدوري التونسي، سجل خلالها هدفين، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ويبحث الزمالك، عن تعزيز الجبهة اليمنى للفريق، خلال الميركاتو المقبل، بعد رحيل التونسي حمدى النقاز، حيث يتواجد قائد الفريق حازم إمام، بمفرده فى هذه الجبهة.

محمد الناهيري

محمد الناهيري مدافع نادي الوداد الرياضي المغربي أكد على وجود اهتمام من الأندية المصرية في التعاقد معه، وقال الناهيري: "تركت كامل الحرية لوكيلي من أجل التفاوض مع الأندية التي أظهرت رغبتها في ضمي"، مدافع الوداد صاحب الـ 28 عاما ينتهي عقده مع فريقه المغربي مع نهاية الموسم الحالي، وشارك الناهيري الذي يشغل مركز الظهير الأيسر أيضا في 13 مباراة هذا الموسم مع الوداد، ونجح في تسجيل 6 أهداف.

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وليد الكرتي

ارتبط اسم وليد الكرتي، لاعب وسط الوداد المغربي، برغبة الكثير من الأندية العربية التي تريد الحصول خدماته في الفترة الأخيرة سواء من داخل الدوري المصري أو خارجه، وتحديدا في الدوري السعودي، وأكد تقرير لصحيفة المنتخب المغربية، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك يرغب في ضم وليد الكرتي لاعب خط وسط الوداد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كريم البركاوي

كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات لضم كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي، بعدما ارتباط اسمه بالنادي وتأكيد اللاعب نفسه وجود مفاوضات مع الأهلي لضمه، وأكد مسئولو الأهلي أن كريم البركاوي ليس من ضمن القائمة المختصرة للمهاجمين المرشحين لارتداء قميص الأهلي في الموسم الجديد، وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن كريم البركاوى أكد فى تصريح خاص لها، انطلاق مفاوضات بين إدارتى الأهلى المصرى وحسنية أغادير، لدراسة إمكانية انتقاله للنادى الأكثر تتويجا بالألقاب فى القارة الأفريقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حسين بن عيادة

رد النادي الأهلي على تصريحات النجم الجزائرى حسين بن عيادة، الظهير الأيمن لنادي شباب قسنطينة الجزائري، التي تحدث فيها عن وجود مفاوضات شفهية من جانب إدارة الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك عن طريق وكيل أعماله، وأكد مصدر مسئول بالنادي عدم دخول النادي فى مفاوضات شفهية أو رسمية مع اللاعب لأنه ببساطة ليس في قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق الكروي الأول الصيف المقبل.

مهدي أوبيلا

انتشرت في الآونة الأخيرة، الكثير من الأنباء التي تؤكد دخول إدارة نادي الزمالك، في مفاوضات مع مهدي أوبيلا، لاعب حسنية أغادير المغربي، تمهيدا لضمه فى الصيف المقبل، بناءً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، نظرا لحاجة الفريق الأبيض لخدماته.