شكرا لقرائتكم خبر عن المزين: ننتظر موقف اتحاد الكرة من الدورى الممتاز لتحديد موقف لاعبى طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر أيمن المزين المدير الفنى لفريق طنطا قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم لكرة القدم بشأن عودة أو إلغاء بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم وذلك لتحديد موقف لاعبى الفريق من العودة للتدريبات الجماعية ووضع خطة تدريب الفترة المقبلة.

وأوضح أيمن المزين خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لا يوجد اى قرارات واضحة حتى الأن و مستمر فى التشاور مع اللاعبين و التمرين فى المنزل عبر الهاتف المحمول و سوف يعقد اجتماع مع المسئول فى نادى طنطا لبحث الفترة المقبلة.

طالب مسئولو نادى طنطا من مسئولي اتحاد الكرة تحمل تكلفة جميع الإجراءات الاحترازية التى يجب أن يلتزم بها الفريق الكروى عقب استئناف النشاط الرياضى واستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى ومباريات بطولة الدورى المصرى.

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ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل أنتشار فيروس كيورونا المستجد حول العالم .

ويبحث مسئولو نادى طنطا برئاسة بالاشتراك مع اللجنة الطبية أزمة اللاعبين المغتربين الذين يتواجدون خارج محافظة طنطا قبل عودة النشاط الرياضى وذلك لضمان سلامتهم وقلة الاختلاط بسبب انتشار فيروس كيورونا المستجد، حيث تدرس اللجنة الطبية برئاسة طارق المعداوى العروض المقدمة لوضع بوابات التعقيم التى سوف يتم الاستعانة بها خلال الأيام القليلة المقبلة أمام مقر النادى استعدادا لاستئناف النشاط الرياضى من منتصف الشهر الجارى.