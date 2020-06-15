شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ذئاب الجبل يستأنف تدريباته المنزلية بعد شفائه من جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، تدريباته المنزلية بعد تمام شفائه من الجراحة التي أجراها مؤخراً باستئصال الزائدة، وخاض محمد سالم تدريباته المنزلية للحفاظ على لياقته البدنية استعداداً لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة، وفقاً للبرنامج التدريبي الذي وضعه عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل خلال فترة التوقف.

ويقدم محمد سالم واحدًا من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث أكد محمد سالم، في تصريحات سابقة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل هو أفضل مدير فنى فى النصف الأول من بطولة الدورى العام، رغم تصدر النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق جدول الايجيبشن ليج.

وأضاف سالم ، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، دون أى مجاملة عماد النحاس هو أفضل مدرب، خاصة بعدما حقق هذه النتائج بالإمكانيات التى يمتلكها، والحالة التى خلقها بالنادى، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفنى، فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود فى أى فريق آخر.

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وأضاف هداف المقاولون متحدثًا عن رينيه فايلر، بالتأكيد فايلر يسير بخطى ناجحة مع الأهلي، لكن إذا لم ينجح فى الأهلى فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات، على عكس عماد النحاس صنع نجاحة بأقل الإمكانيات.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.