مرتضى: نحترم بيان الأعلى للإعلام.. وسأرفع دعوى قضائية تجاه قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن سيقوم برفع دعوى قضائية بإلغاء ترخيص قناة النادي الأهلي بسبب التجاوزات التي قامت بها في حقه.

وشهدت الفترة الماضية تراشق بين مسؤولي ناديي الأهلي والزمالك عبر قناتهما، وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام كل منهما بإزالة المحتوى المخالف للقيم والأخلاق والمعايير المهنية والأكواد الإعلامية والذي يحدده المجلس من قناتي الناديين.

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وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "قناة الأهلي قاموا بشكواي ولم أرد حتى الآن، ولا يوجد خطأ من جانب قناة الزمالك، وقامت قناة الأهلي بالاعتذار عن التجاوزات التي قاموا بها خلال الاجتماع اليوم".

وأضاف مرتضى منصور: "أنا احترم قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولكني سأرفع دعوى قضائية بإلغاء ترخيص قناة النادي الأهلي بسبب تجاوزاتهم".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته: "بيان مجلس الإعلام له له كل الاحترام والتقدير ونحن ملتزمون به، وأنا اتحدث بكل أدب واحترام، وأطلب من محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بأن يرد على أسئلتي".