ملف الأحد.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع لاعب تونسي.. وريال مدريد يسحق إيبار بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد 14 يونيو 2020.
مرتضى: ١٤ ناديا يرفضون عودة الدوري.. وبيراميدز ليس مصريًا
محمود البدري يكشف موقفه من الانتقال إلى الأهلي
الأعلى للإعلام: سنغلق قناتي الأهلي والزمالك لو تكرر التراشق
أغادير يوضح حقيقة رحيل نجومه الثلاثة للزمالك
المقاولون العرب يكشف لمصراوي حقيقة توقيع طاهر للأهلي
الصفقة حسمت.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع لاعب منتخب تونس
ريال مدريد يسحق إيبار بثلاثية في الدوري الإسباني
الجزيرة الإماراتي: لا نفاوض فايلر
حازم إمام: سعداء لتجديد عقد كارتيرون مع الزمالك
لاعب الزمالك السابق: تلقيت عرضاً من ريال مدريد.. وحسام حسن تسبب في عدم ضمي للمنتخب
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