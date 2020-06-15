مرتضى: ١٤ ناديا يرفضون عودة الدوري.. وبيراميدز ليس مصريًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن نادي بيراميدز يصر على عودة دوري WE المصري يصر على عودة الدوري وهو ليس نادياً مصرياً، مشيراً إلى أن أشرف صبحي وزير الرياضة سيكون مسؤولاً عن إصابة أي لاعب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "هناك 14 نادياً يرفضون عودة الدوري، هل سيلعب الأربع أندية الأخرى مع بعضها؟".

وأضاف: "اعطيني سبب لعودة الدوري، هناك تصاعد في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا".

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وتابع مرتضى منصور: "بيراميدز يصر على إقامة الدوري وهو في الأساس ليس نادياً مصرياً إدارته إماراتية ومالك النادي ليس هنا، بيراميدز قام بتجميع العديد من اللاعبين المتواجدين في الدوري وقامت بعمل فريق".

وعن أنباء بداية الدوري الجديد في 15 سبتمبر القادم، قال مرتضى منصور: "أنت محتاج شهر حتى تعود اللاعبين إلى حالتها البدنية، وبعد ذلك تقضي 15 يوماً لإقامة مباريات ودية وذلك اعتباراً من عودة النشاط في أول يوليو، هل سيكون هناك وقت لإقامة 17 جولة قبل هذا الموعد؟".

وأتم رئيس نادي الزمالك تصريحاته: "لو لاعب حدث له شئ سيكون وزير الشباب والرياضة المسؤول عن ذلك، ومن يريد عودة الدوري يكتب اقرار أنه مسؤول عن حدوث أي شئ ولن أقوم بكتابة هذا الإقرار بالطبع".