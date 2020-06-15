محمود البدري يكشف موقفه من الانتقال إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمود البدري، لاعب الانتاج الحربي، أنه رغم انتمائه لنادي الزمالك واللعب للفريق الأبيض حتى وصوله للفريق الأول لكنه لا يمانع من الانتقال إلى الأهلي مستقبلا.

وقال البدري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:"انا لاعب انتمي للزمالك لكن ارحب باللعب في النادي الأهلي مستقبلا".

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وأضاف، أنه شرف لاي لاعب التواجد مع الأهلي واللعب مع الفريق، مؤكدا ان تجربته مع الزمالك كانت تسير بخطوات جيدة لكنه لم تستمر ورحل في سن صغير.

وأوضح، أن مسؤولو الأهلي ابلغوا وكيل أعماله برغبتهم في ضمه قبل أزمة كورونا، لافتا أن الأهلي كان منشغل بأفريقيا وتصدر المجموعة ومباراة صنداونز.

وأشار إلى أن رحيل حسام حسن عن تدريب الزمالك وراء عدم استمراره مع الفريق بعدها، لانه كان مقتنع بقدراته ".