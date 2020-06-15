المقاصة: نتمنى ضم ثنائي الأهلي.. وبيع النادي غير وارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن ما يتردد عن بيع النادي أو إمكانية حدوث ذلك غير دقيق في ظل عدم إمكانية إتمام العملية.
وأشار هويدي في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه يتمنى ضم أحمد الشيخ ومحمود وحيد من الأهلي، بالإضافة إلى هشام محمد من الاتحاد السكندري.
وقال هويدي: "نحن نادي أهلي وليس استثماري أو خاص، وعقدنا مستمر مع شركة مصر المقاصة وهي من لها الحق في الاستثمار في النادي".
وأوضح: "هنا لا نتحدث عن بيع لأنه غير وارد ولكنه يكون عقد استثماري لا أكثر، مصر المقاصة هي المسؤولة عن عقود الاستثمار ولا دخل لي بالأمر نهائيًا".
وأضاف: "إذا كانت النية لدى النادي الأهلي هي الاستغناء أو إعارة أحمد الشيخ أو محمود وحيد فبالتأكيد نتمنى تواجدهما معنا".
واختتم: "أثق تمامًا إذا كان الثنائي أو أحدهما متاح للانتقال، بالإضافة إلى هشام محمد أيضًا، وفي تواجد إيهاب جلال معنا فإننا سنحسم الصفقة لصالحنا".
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