مرعي: ميتشو كان يدفع بلاعبين مصابين.. وكارتيرون استغل "أزمة المستحقات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عصام مرعي المدرب العام السابق في الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، أسباب تراجع أداء الفريق الأبيض خلال ولاية المدرب الصربي ميتشو على الرغم من التتويج بكأس مصر في بداية مهمته.

مرعي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من اليوم الإثنين :"مشكلة ميتشو كان مدرب عنيد وتحديدًا هذا ظهر في إحدى المباريات بالدوري".

وأضاف :"ميتشو بدأ بداية مميزة من خلال الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز بعد الفوز بثلاثة أهداف، كان من المفترض أن يسير على النهج إلا أنه قام يتغيير الأسلوب في مباراة الأهلي بالسوبر المصري".

وتابع :"ميتشو كان دائم تغيير طريقة اللعب وهذا ظهر في مباراة إنبي بالدوري بعدما قام بالدفع بثنائي هجوم، تحدثت معه على هذا القرار إلا أنه صمم على رأيه وكانت النتيجة أننا خسرنا المباراة".

وأكمل :"ميتشو كان يقوم بمشاركة لاعبين مصابين رغم أنه يعرف حالة جميع اللاعبين".

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وأوضح مرعي سبب آخر في فشل ميتشو خلال مهمته مع الزمالك :"خلال تواجدي كان النادي يعاني من أزمة مالية الأمر الذي أدى إلى عدم دفع مستحقات للاعبين لمدة أربعة شهور".

وانتقل مدرب الزمالك السابق للحديث عن الفرنسي باتريس كارتيرون، قائلاً :"كارتيرون نجح مع الزمالك لأن كان في بداية مهمته قامت الإدارة بدفع المستحقات الأمر الذي أدى إلى تغيير على مستوى نتائج، ونجح الفريق بعد ذلك في التتويج ببطولتين على حساب الترجي والأهلي في السوبر الأفريقي والمصري".

وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للزمالك خلال منتصف الموسم الحالي خلفًا لميتشو، لينجح المدير الفني الفرنسي في التتويج ببطولتي السوبر الأفريقي والمحلي.

وقامت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور يوم السبت المقبل بتجديد عقد كارتيرون لمدة عام، حيث يستعد الفريق الأبيض لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك استطاع أن يُقصي بطل آخر نسختين لدوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، ليضرب بطل مصر موعدًا في دور نصف النهائي من خلال مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك والرجاء لم يتحدد لها موعد حتى الآن، بعدما كان من المفترض أن تقام جولة نصف النهائي في الشهر الماضي إلا المنافسات الأفريقية تأجلت بقرار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).