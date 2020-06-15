إنبي يوضح موقفه من استمرار محمد شريف في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، أن مستقبل اللاعب محمد شريف مع الفريق في يد فريق الأهلي، لافتا أنه لاعب معار واستمرار في الفريق البترولي او العودة لفريقه قرار يحسمه القلعة الحمراء.

وقال محمد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" الرأي الأول والأخير في ملف محمد شريف للأهلي، ونتمنى استمراره مع انبي، لكن من يتحكم هو ناديه الأصلي".

وأضاف:" سنتظر لنرى مصير الدوري بالاستئناف او الالغاء لحسم ملف طلب تواجد شريف مع انبي، لكن سيظل الرأي للأهلي ورغبة اللاعب".

Advertisements

وأوضح، أنه لم يحدث اي تواصل بشكل مباشر مع الأهلي من أجل اللاعب أسامة جلال، مؤكدًا أن كل ما يثار ليس له أساس من الصحة في هذا الملف.

وأشار إلى أن إنبي تحدث مع الأهلي وطلب الحصول على خدمات عمار حمدي في يناير الماضي على سبيل الاعارة، لكنه ذهب إل طلائع الجيش في صفقة تبادلية.

وأتم مدير الكرة في إنبي:" استمرار احمد على مع انبي او العودة لبيراميدز يتوقف على معرفة مصير الدوري"