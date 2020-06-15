لاعب الزمالك السابق: تلقيت عرضاً من ريال مدريد.. وحسام حسن تسبب في عدم ضمي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد مجدي لاعب نادي الزمالك السابق، أن جلوسه احتياطياً خلال فترة تولية حسام حسن لتدريب القلعة البيضاء، منعه من الانضمام للمنتخب الوطني تحت قيادة حسن شحاتة.

وقال مجدي في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "حسام حسن كان لا يدفع بي أساسياً وكان يغير مركزي في كل مباراة".

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وأضاف: "طلب حسام حسن مني الصبر من أجل المشاركة بشكل أساسياً ولكني طلبت الرحيل بعد ذلك".

وتابع مجدي: "تلقيت اتصالات من حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب مصر قبل قدوم حسام حسن لتدريب الزمالك وكنت على وشك الانضمام للمنتخب، ولكن جلوسي على مقاعد البدلاء منعني من الانضمام".

وأتم لاعب الزمالك السابق: "كنت متألقاً في اليونان وتلقيت العديد من العروض أبرزها كان من الفريق الثاني لريال مدريد الاسباني في عام 2007، ولكن وكيلي كان ضعيف حينها، ولم أنتقل أيضاً لأنهم كانوا يريدون أن ألعب كظهير أيسر وأنا لم أكن أود اللعب بهذا المركز".