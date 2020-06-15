مدير الكرة بالإنتاج مهاجمًا: بعض الأندية تقول رأيها عبر "واتس آب" وتختلف في الإعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي، بعض الأندية التي تتفق على رأي أو قرار ثم الحديث يختلف بعد الظهور على وسائل الإعلام.

وأضاف مهدي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"بعض الأندية تقول رأيها عبر جروب (واتس آب) ثم تختلف بعد الظهور عبر وسائل الإعلام".

وعن موقف ناديه، كشف :"نطالب باستئناف النشاط من جديد لكن بشروط، لا يوجد لدينا مشكلة في عودة المنافسة".

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وأكمل :"هناك 14 ناديًا يرفضوا استكمال الدوري، لكن هناك أربعة أندية تطالب بعودة النشاط وهم الأهلي وإنبي والمقاولون العرب والجونة".

وأنهى :"على اتحاد الكرة أن توفر الإمكانيات للأندية لأن الوضع سيختلف من الناحية المالية".

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق أنه سيعقد جلسة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل حسم موقف عودة المسابقة من عدمه.