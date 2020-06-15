إدارة الاتحاد السكندري تجتمع مع الجهاز الفنى لفريق الكرة

عقد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إجتماعاً أمس الأحد بفرع النادى بسموحة بحضور طلعت يوسف رئيس جهاز كرة القدم بالنادى و عبد الجليل إمام مدير الكرة ، و جاسر شمس المدير التنفيذى و اللواء أيمن عوض مدير عام فرع سموحة و بعض قيادات الجهاز التنفيذى بالنادى
و ناقش الحضور الاستعدادات الخاصة بعودة النشاط الرياضي و بدء التدريبات الخاصة بالفريق الأول لكرةالقدم و قطاع الناشئين في حال أستئناف النشاط من جديد و وضع الآليات التي ستتبعها إدارة النادي و كذلك تدابير الحماية الخاصة باللاعبين و الأجهزة الفنية و الإدارية خلال أداء هذه التدريبات
و أستعرض رئيس النادي مع طلعت يوسف رؤيته المستقبلية الخاصة بفريق الكرة و أستعدادات الفريق فى حال أستئنافالنشاط و للمرحلة المقبلة بصفة عامة
و أكد الأستاذ محمد مصيلحى على جميع الحضور بضرورة الأهتمام بأدق التفاصيل للحفاظ على صحة جميع اللاعبين و جميع العاملين بالمنظومة الرياضية بنادى الاتحاد السكندرى خلال الفترة القادمة ، و أن هذه الإجراءات الاحترازية لابد و أن تكون في مقدمة أهتمامات الجميع فى حال أستئناف النشاط من جديد ، و أستعرض الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الأول خلال الاجتماع الخطة التى سيتبعها و الاشتراطات الصحية التى سيتم أتخاذها لتنفيذ توجيهات رئيس النادى .
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