بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وإيبارفي الدوري الإسباني

أفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريـال مدريد ، مبارياته بعد عودة منافسات بطولة الدوري الإسباني مجدداً بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر، بالفوز على نظيره فريق إيبار بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن

منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الليجا .

افتتح توني كروس أهداف الملكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضاعف سيرجيو راموس النتيجة عند الدقيقة 30، واختتم مارسيلو ثلاثية مدريد

عند الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بثلاثية للريـال.

وعند الدقيقة 60 من زمن اللقاء تمكن إيبار عبر لاعبه بيدرو من تسجيل أول أهدافه، لينتهي اللقاء بتفوق مدريد بثلاثية لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الريـال للنقطة 59 في الترتيب الثاني، بينما تجمد رصيد إيبار عند النقطة 27 في المركز السادس عشر.