طبيب بيراميدز: برنامج للاعبي الفريق للوقاية من فيروس كورونا

قال محمد شيحة، طبيب نادي بيراميدز، إنه ينصح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بتناول بعض المشروبات والمأكولات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



وقال شيحة في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك برنامج غذائي نقوم بإبلاغه إلى لاعبي بيراميدز بخلاف البرنامج التدريبي".

وتابع شيحة: "أنصح اللاعبين دائما بتناول الخضروات دائما

بالإضافة إلى تناول المشروبات الساخنة وخاصة الليمون والحلبة واللبن".وأشار طبيب بيراميدز: "إدارة النادي تعاقدت مع طبيب خاص بمتابعة اللاعبين بشأن أعرض فيروس كورونا وأنصح كل لاعب بالتعاقد مع طبيب مختص لمتابعة اللاعبين"