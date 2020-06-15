شاهد.. الحضري يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده

حرص عصام الحضري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطنبي السابق اليوم الموافق 15 يونيو ، على تهنئة محمد صلاح المحترف لدى صفوف فريق نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاده الـ 28 .
ونشر الحضري صورة تجمعه بصلاح عبرحسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " معلقًا عليها قائلًا :" عيد ميلاد سعيد يابو صلاح والعمر كله نجاح و خير يا فخر العرب يا حبيبي ".
وعلى جانب أخر، هنئ الاتحاد المصري لكرة القدم صلاح بعيد ميلادة قائلًا :" في يوم 15 يونيو 1992 .. ولد النجم المصري محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وافضل لاعب في افريقيا عامي 2017 و2018.. كل سنة وأنت طيب يا صلاح ".
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