الدفاع الجديدى المغربي يتوعد الزمالك بشكوى في الفيفا بسبب مستحقات أحداد

قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الزمالك.

وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب

عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".

وأوضح: "تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا".