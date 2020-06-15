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الدفاع الجديدى المغربي يتوعد الزمالك بشكوى في الفيفا بسبب مستحقات أحداد

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قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي المغربي ستواصل التصعيد ضد نادي الزمالك.

وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كلفنا محامي من أجل شكوى نادي الزمالك لدى فيفا بسبب

عدم احترامه بنود تعاقده معنا وسنحصل على حقوق النادي قانونيًا".

وأوضح: "تم الفعل اتخاذ إجراءات صارمة ضد نادي الزمالك وسنواصل في التصعيد حتى نحصل على حقوقنا".

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