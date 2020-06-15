الدفاع الجديدى يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو

قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات من أجل استعادة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق

الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نحسم موقفنا من عودة أزارو ولكن هو لاعب جيد ونتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".وتابع: "أعتقد أننا لن ندخل في مفاوضات لاستعادة وليد أزارو، وهو لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه".