اخبار الرياضه

الدفاع الجديدى يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات من أجل استعادة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق

الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نحسم موقفنا من عودة أزارو ولكن هو لاعب جيد ونتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".
وتابع: "أعتقد أننا لن ندخل في مفاوضات لاستعادة وليد أزارو، وهو لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجديدى يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا