قال عبدالله بلكحل، المدير التنفيذي بنادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي، إن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات من أجل استعادة المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريقالأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.
وأكد بلكحل في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لم نحسم موقفنا من عودة أزارو ولكن هو لاعب جيد ونتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".
وتابع: "أعتقد أننا لن ندخل في مفاوضات لاستعادة وليد أزارو، وهو لاعب جيد وأتمنى استمرار تألقه والأداء الجيد الذي يقدمه".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الجديدى يكشف حقيقة مفاوضاته مع وليد أزارو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.