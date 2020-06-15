حازم إمام يشيد بدور مرتضى منصور بعد الاتفاق على تجديد تعاقده

وجه حازم إمام، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، الشكر للمستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بعد الاتفاق معه على تجديد تعاقده.
وقال حازم خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" ليس غريباً على مرتضى منصور احتواء أبناء النادي الذين خدموا
وواصل:" سعيد للغاية بمد تعاقدي مع الزمالك ولا أملي أي شروط مالية على النادي الذي تربيت فيه".
وأنهى حديثه مؤكداً أنها المرة الثانية التي يجدد خلالها تعاقده في ولاية مرتضى منصور
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