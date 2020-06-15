“إعجاب” فيرمينو يُرجح من أخبار عودة كوتينيو إلى ليفربول

أوضح “روبرتو فيرمينو” أنه سيكون حريصًا على عودة “فيليب كوتينيو” إلى ليفربول بعد “الإعجاب” بمنشور على “انستجرام” عن مواطنه الذي يقوم بالتماس شخصي للمدرب “يورجن كلوب”.

كافح كوتينيو بشدة للوفاء بالتوقعات بعد الحصول على حلم الانتقال بقيمة 135.5 مليون جنيه إسترليني إلى برشلونة، في عام 2018، وتم إرسال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ في بداية الموسم.

على الرغم من إبهار لاعب خط الوسط المهاجم في الدوري الألماني، حيث سجل ثمانية أهداف وستة تمريرات عبر الموسم، ولكن قرر أبطال ألمانيا عدم تفعيل خيار لجعل الصفقة دائمة.

وتبلغ قيمة اللاعب البرازيلي حاليًا في سوق الانتقالات 70 مليون جنيه استرليني، ولكن المشكلة تكمن في راتب نجم الإنتر السابق المبالغ به في ظل الظروف الحالية.

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مستقبل كوتينيو في الهواء

آرسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد وليستر سيتي جميعهم تم طرحهم على أنهم وجهات محتملة لكوتينيو، ولكن يبدو أن العودة إلى الميرسيسايد ستكون الخيار المفضل لدى البرازيلي.

وأوضحت المصادر الإنجليزية اليوم، أن ثمة تواصل حدث ما بين اللاعب البرازيلي ومدربه الألماني، من أجل التوسط له أمام إدارة الريدز، لإعادة شرائه مرة أخرى من برشلونة.

ونشر حساب “رياضي” صورة لكوتينيو مع تفاصيل الخبر، وهو ما لاقى إعجاب النجم البرازيلي “روبرتو فيرمينو” الذي وضع “إعجاب” على الخبر، وكأنه يشجع إدارة ناديه على المضي قدمًا.

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