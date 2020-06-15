بالصور | ميسي يُجدد شبابه أمام مايوركا ويعزز صدارته لكل شيء

ظهر أسطورة كرة القدم “ليونيل ميسي” ليلة أمس مع برشلونة بنسخة “عجيبة”، زادت من التكهنات بكونه “فضائي” قادم من كوكب آخر.

الأرجنتيني بعدما قام بتجريد وجهه من ملامح التقدم في العمر، بات وكأنه استنسخ نسخة من نفسه، أصغر 10 سنوات، وهو ما جعل جماهير برشلونة تشعر بانتعاشة، ودب الرعب في نفوس الفرق المنافسة.

وسطّر ليونيل ميسي رقما قياسيا آخر في الدوري الإسباني، ليلة السبت، بعدما فاز المتصدر 4-0 على ريال مايوركا في مباراتهم الأولى منذ تعليق الموسم في مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

افتتح “أرتورو فيدال” التسجيل بعد دقيقتين فقط، ثم ظهر مارتن برايثويت في لائحة المسجلين مع برشلونة للمرة الأولى، ثم جوردي ألبا لجعل النقاط آمنة.

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ثم أضاف ميسي الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة، للوصول إلى 20 هدفاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، وبلا نجم الأرجنتين هو اللاعب الوحيد الذي يسجل 20 هدفًا أو أكثر في الدوري الإسباني في 12 موسمًا متتاليًا.

كما شهد أداء ميسي القوي ضد ريال مايوركا ارتفاع تمريراته الحاسمة في الدوري هذا الموسم إلى 14، مما يجعله هدافًا وصانعًا من طراز فريد.

قبل عودة برشلونة إلى العمل والتدريبات، أكد أسطورة النادي ريفالدو أن حمل تدريبات ميسي يجب إدارته بعناية، على الرغم من أن اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا انتهى به الأمر للعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت.

ومن المنتظر أن يكون ليو هو مفتاح التتويج بلقب الليجا هذا الموسم، وحفاظ الفريق الكتلوني على لقبه المفضل، وقد كان في الموعد كما هو دائمًا، ويبدو أن فترة التوقف لم تزده إلا إصراراً ورغبة.

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