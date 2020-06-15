بي ان سبورت تحذف شعار الدوري الايطالي من قوائم بطولات القناة

أقدمت قنوات بي ان سبورت القطرية على خطوة جديدة توضح انتهاء احتكارها لحقوق بث منافسات الدوري الايطالي الدرجة الأولى “السيري آ” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد غياب المباريات المسجلة واللقطات الأرشيفية عن شاشة القناة خلال الـ 72 ساعة الماضية.

وقررت القناة القطرية حذف شعار مسابقة الدوري الايطالي من قوائم بطولات القناة على الموقع الالكتروني الرسمي، ليلة أمس الأحد 14-6-2020، وحذف أسماء أندية الدوري الايطالي من قوائم الأندية أيضًا، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع عشاق السيري آ للتساؤل عن مصير مسابقتهم المفضلة.

ونشر الخليج 365 معلومات حصرية عن معاناة شبكة قنوات بي ان سبورت من أزمة مالية طاحنة وحقيقية، ليس بسبب فيروس كورونا بل بسبب الحصار المفروض على دولة قطر من جانب السعودية ومصر والبحرين منذ عام 2017 حتى الآن (اقرأ المزيد هنـــا).

وأكدت مصادر الخليج 365 داخل قنوات بي ان سبورت مواجهة الإدارة لصعوبات مالية جمّة من أجل تسديد القسط الثالث والأخير من حقوق بث الدوري الايطالي لرابطة الأندية المحترفة في إيطاليا.

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ويستعد الدوري الايطالي للاستئناف يوم 20 يونيو 2020 بمباراتين لفرق الوسط، على أن تستكمل مباريات الجولة الـ 25 بمباريات لأندية القمة يوفنتوس وميلان والإنتر ونابولي وروما ولاتسيو في اليومين التاليين 21 و22 يونيو، وذلك بعد توقف المسابقة بقرار حكومي لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

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وينص بند في التعاقد بين قنوات بي ان سبورت والقنوات المالكة لحقوق البطولة الحصرية، على منع بي ان سبورت واي قناة اخرى متعاقدة من بث لقطات أو أهداف أو مباريات مُسجلة من الدوري الإيطالي، إذا حدث وتأخرت قناة Sky ايطاليا وقناة dazn في تسديد أحد الأقساط الثلاث المتفق عليها، ولهذا السبب غابت المباريات والأهداف المُسجلة عن شاشة بي ان سبورت في الساعات القليلة الماضية، مع وجود توصيات رسمية من إدارة القناة للعاملين فيها بعدم نشر أي صور أو لقطات حتى اشعار آخر.

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وتمنى مسؤولو قنوات بي ان سبورت إلغاء منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/2019 بعد جائحة فيروس كورونا، لتجنب تسديد القسط الثالث والأخيرة من قيمة نقل المسابقة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.