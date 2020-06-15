اخبار الرياضه

الصفاقسي التونسي يعلن اقتراب المثلوثي من الزمالك

0 نشر
أشرف فاروق 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

أكد نادي الصفاقسي التونسي اقترابه لاعب حمزة المثلوثي من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وكشف المدير الرياضي بنادي الصفاقسي “معز المستيري” في تصريحات إذاعية، عن نجاح الزمالك في اتمام كافة تفاصيل الاتفاق مع حمزة المثلوثي.

ويرغب الزمالك في تدعيم مركز الظهير الأيمن الذي يعاني من نقص واضح فيه عقب رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود لاعب يشغله سوى حازم إمام فقط.

وأشار معز المستيري إلى أن إعلان الزمالك صفقة ضم قائد الصفاقسي “حمزة المثلوثي” متوقف على مصير بطولة .

وتابع: “في حالة الغاء الدوري المصري سيعلن الزمالك فورًا عن تعاقده مع المثلوثي، لكن إذا تم استئناف البطولة سيستمر اللاعب مع الصفاقسي”.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصفاقسي التونسي يعلن اقتراب المثلوثي من الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا