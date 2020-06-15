الصفاقسي التونسي يعلن اقتراب المثلوثي من الزمالك

أكد نادي الصفاقسي التونسي اقترابه لاعب حمزة المثلوثي من الانضمام إلى صفوف نادي الزمالك خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وكشف المدير الرياضي بنادي الصفاقسي “معز المستيري” في تصريحات إذاعية، عن نجاح الزمالك في اتمام كافة تفاصيل الاتفاق مع حمزة المثلوثي.

ويرغب الزمالك في تدعيم مركز الظهير الأيمن الذي يعاني من نقص واضح فيه عقب رحيل التونسي حمدي النقاز، وعدم وجود لاعب يشغله سوى حازم إمام فقط.

وأشار معز المستيري إلى أن إعلان الزمالك صفقة ضم قائد الصفاقسي “حمزة المثلوثي” متوقف على مصير بطولة الدوري المصري.

وتابع: “في حالة الغاء الدوري المصري سيعلن الزمالك فورًا عن تعاقده مع المثلوثي، لكن إذا تم استئناف البطولة سيستمر اللاعب مع الصفاقسي”.

..