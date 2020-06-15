زيدان مستاء مما قام به نجوم ريال مدريد في الشوط الثاني ضد إيبار

أشار المدير الفني لنادي ريال مدريد “زين الدين زيدان” أن فريقه تراخى في الشوط الثاني ضد إيبار، بعد التقدم بثلاثية نظيفة في شوط المباراة الأول.

وحقق الميرنجي الانتصار على إيبار بنتيجة 3-1 في أول مبارياته بالدوري الإسباني، بعد العودة من توقف استمر لمدة ثلاثة أشهر، بسبب تفشي فيروس “ كورونا “.

وقال زيدان المباراة التي لعبت في ملعب ألفريدو دي ستيفانو “لا أعلم إنه شيء مختلف تمامًا، لكن علينا التكيف، لقد وجدنا صعوبة في الشوط الثاني، لا أعرف ما إذا كان الجانب البدني، لكننا لم نكن بذات الجودة، كان الشوط الأول جيدًا ومقنعًا، إنها ثلاث نقاط مهمة، وهناك 10 مباريات متبقية”.

واستخدم زيزو أربعة من بدلائه الخمسة المتاحين بعد 61 دقيقة فقط، وفسر الأمر قائلاً “ربما لم أستخدم كل الأوراق لأن كل شيء في الشوط الأول كان جيدًا وكانت النتيجة 3-0، لذلك استرخينا بعض الشيء، كان علي أن أقوم بالتغييرات”.

| ليوناردو يرد على ريال مدريد وبرشلونة بتصريح “صارم” يخص مبابي ونيمار

ثم انتقل للحديث عن ظهور هازارد بعد الإصابة وذكر “أعجبني ما قدمه هازارد قبل أن يخرج، كنا نعلم أنه لن يكون لديه القليل من الإيقاع إذا لعب المباراة كاملة، لكنه لعب بشكل جيد، حصل على بعض الركلات وكان ذلك خوفًا من إمكانياته، ولكن هذه هي كرة القدم”.

وبشأن عدم حصول العائد الآخر “ماركو آسينسيو” على الفرصة، علق الأسطورة “خطوة بخطوة، إنه بخير وسأستخدم ماركو دون شك، سيكون هناك المزيد من المباريات ويجب عليه أن يكون مستعدًا، أنا أعتمد عليه”.