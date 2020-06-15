جيل ليفربول الحالي لن ينضم لأعظم أجيال الكرة الإنجليزية

رأى مهاجم ليفربول السابق “ستان كوليمور” أنه لن يتم تذكر فريق ليفربول الحالي كواحد من أفضل الفرق الإنجليزية عبر التاريخ.

ويقف الريدز على بعد ست نقاط فقط من الفوز باللقب الأول من عصر الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن خسر أربع نقاط فقط في 29 مباراة في البريميرليج ، وعلى الرغم من أنهم لن ينهوا الموسم دون هزيم ، إلا أنهم لديهم فرصة لتحطيم سجل النقاط التاريخي.

لكن كوليمور يعتقد أنه في حين أن الألماني “يورجن كلوب” استطاع تكوين فريقًا رائعًا، إلا أنهم لم يواجهوا خصومًا من نفس النوعية التي لعب ضدها الأجيال السابقة.

على سبيل المثال، فشل مانشستر سيتي حامل اللقب، في إيجاد أفضل شكل له هذا الموسم، حيث خسر سبعة من أصل 28 مباراة حتى الآن، وهو انخفاض دراماتيكي لفريق خسر ست مرات فقط في موسميه السابقين.

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وكتب المهاجم في عموده “ليفربول فريق رائع وسيحصل على اللقب بجدارة خلال مباراتين، لكن بينما سأحتفل بنجاح ناديي القديم، سأندب أيضًا على أن هيمنتهم ليست فقط لأن فريق يورجن كلوب كان جيدًا جدًا، ولكن أيضًا لأن الكثير من الآخرين من حولهم كانوا سيئين”.

ثم أضاف “إن هيمنة ليفربول ليست علامة على أننا نشهد أعظم اللاعبين على الإطلاق، إنها تتعلق بعدد محدود من الأندية القادرة على ملء المنافسة، لأنها تمتلك أكبر ميزانيات، وهو شيء يضع الأندية الأخرى في بطولات الدوري في وضع تنافسي دومًا”.

وأنهى حديثه “ليفربول كان استثنائيًا هذا الموسم، لكن هل سيكتبون كأحد الأجيال الإنجليزية الرائعة تاريخيًا؟ لا، للأسباب المذكورة أعلاه لن يتم تخليدهم”.

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