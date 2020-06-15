زلزال بي ان سبورت | صورة مُسربة تؤكد ضياع الدوري الايطالي!

فشلت إدارة قنوات بي ان سبورت القطرية بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها منذ فرض حصار السعودية ومصر عليها، في تسديد القسط المالي الأخير من حقوق بث المباريات المتبقية من مسابقة الدوري الايطالي عن موسم 2020/2019 للقنوات الرسمية المالكة لحقوق البث، ما يعني منع بي ان سبورت من بث ما تبقى من الجولات المُتبقية وفقًا لشروط التعاقد بين المالك الرسمي للحقوق “سكاي” ورابطة الأندية الايطالية المحترفة.

وتمنى مسؤولو قنوات بي ان سبورت إلغاء منافسات الدوري الإيطالي هذا الموسم 2020/2019 بعد جائحة فيروس كورونا، لتجنب تسديد القسط الثالث والأخيرة من قيمة نقل المسابقة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكشف مصدر خاص لـ الخليج 365 داخل القناة “أحد شروط التعاقد بين رابطة الأندية الإيطالية المحترفة والقنوات المالكة لحقوق توزيع بث المباريات، هو منع بث المباريات التي لعُبت من الموسم إذا لم تقم القنوات المالكة للحقوق بتسديد القسط الثالث والأخير من قيمة البث، وحاليًا يوجد استعداد لدى بي ان سبورت للاستغناء عن مقدم الاستوديو الإيطالي (هشام الخالصي) ورحيل المحلل الرياضي الايطالي ألتوبيلي، بعد الاستغناء عن مقدم الاستوديو الفرنسي (المعز بولحية)”.

: زلزال بي إن سبورت | القناة تُفرط في حقوق بث الدوري الفرنسي والدوري الالماني

وتسبب رفض رابطة الأندية الإيطالية المحترفة إلغاء الموسم، في ورطة حقيقية لمسؤولي بي إن، فقد قامت الرابطة بإعادة جدولة ما تبقى من مباريات نهاية شهر مايو الماضي، والبداية ستكون بمباراتين، الأولى بين تورينو وبارما، والثانية بين فيرونا وكالياري، الموافق 20 يونيو 2020.

ومنذ بداية شهر يونيو الجاري، وبعد تأكد عودة الدوري الإيطالي (السيري آ)، وتدرس إدارة بي إن سبورت تقليص فاتورة الرواتب عن طريق الاستغناء عن العاملين بالقناة، بالإضافة إلى تجاهل الدخول في مناقصات للحصول على حقوق بث مسابقتي (الدوري الفرنسي والدوري الألماني).

احتيال بي ان سبورت

تخشى قناة بي إن سبورت من تهمة الاحتيال وخيانة عملائها بعدم إذاعة 13 جولة كاملة متبقية من مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى “سيري آ”.

وأكدت مصادر الخليج 365 وصول رسالة إلكترونية من مسؤول رفيع المستوى إلى جميع العاملين في بي إن سبورت، يشدد خلالها على عدم إذاعة مباريات أو أهداف تخص الدوري الإيطالي بدءًا من يوم 9 يونيو حتى اشعار آخر، خوفًا من التعرض لعقوبات.

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وأضاف مصدر الخليج 365 عن الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تواجهه بي إن سبورت “يوجد قرار بمنع إذاعة مباريات مُسجلة من الدوري الإيطالي الآن، ويصل الأمر إلى منع عرض صور أرشيفية سواء للأهداف أو غيرها من لقطات بسبب عدم تسديد بي إن سبورت للقسط الثالث من قيمة بث الدوري الإيطالي”.

صورة مُسربة..فرصة السعودية

وأشارت الرسالة المُسربة من مسؤول بي إن سبورت التي وصلت للصحفيين وللمعدين إلى أنه إذا وردت صور عن الدوري الإيطالي من وكالتي الأنباء الفرنسية أو Perform يمكن وقتها استخدامها.

واستطرد مصدر الخليج 365 “ما يحدث يوضح أن القناة تعاني من الناحية المالية وتنهار اقتصاديًا إن لم تكن قد انهارت بالفعل. بنسبة كبيرة لن تقتحم بي إن سبورت معترك الحصول على حقوق بث المسابقة في الموسم المقبل”.

وأكد “هذه ستكون فرصة أمام القناة الرياضية السعودية لخطف حقوق المسابقة ذات الشعبية الكبيرة في الوطن العربي، خصوصًا أن السعودية جاهزة الآن لأخذ مكانة قطر في الإعلام الرياضي بعد تمكن القناة السعودية في الفوز بحق إذاعة مباريات كأس إسبانيا لمواسم قادمة بالاضافة إلى كأس السوبر الإيطالي وتقدم صندوق الاستثمار السعودي لشراء نيوكاسل يونايتد الإنجليزي”.

ويضيف نفس المصدر “كورونا ليست السبب في قرب ضياع الدوري الإيطالي من بي إن سبورت، القناة تعاني من أزمات مالية صعبة بسبب الحصار المفروض عليها من جانب السعودية ومصر والبحرين”.

وختم قائلاً “لو مباريات الدوري الإيطالي لم تظهر يوم 20 يونيو الحالي، ولو لم تر أي إعلان بخصوصه على مدار الخمس أيام القادمة، بعد غياب المباريات الإيطالية خلال ال72 ساعة الماضية، فهذا يعني فشل الإدارة في تسديد القسط الأخير، وحتى لو قاموا بتسديده فيبدو أن هذه إشارة إلى أن الدوري الإيطالي في خبر كان بالنسبة لبي إن”.

عن زلزال بي ان سبورت