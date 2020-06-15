ليوناردو يرد على ريال مدريد وبرشلونة بتصريح “صارم” يخص مبابي ونيمار

يتوقع مدير نادي باريس سان جيرمان الرياضي “ليوناردو” أن يبقى النجمان “نيمار جونيور” و”كيليان مبابي” في النادي الفرنسي هذا الصيف، ولمدة سنوات قادمة.

وأعرب نيمار باستمرار عن رغبته في مغادرة العاصمة الفرنسية، مع شائعة أن باريس سان جيرمان ستكون منفتحة لعروض بقيمة 150 مليون يورو من ناديه السابق برشلونة.

وارتبط كيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد وليفربول في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من أن بطل الدوري الفرنسي، يبدو أكثر تصميمًا على الاحتفاظ باللاعب الفرنسي الدولي.

على الرغم من التكهنات المستمرة، يصر ليوناردو على أنه لم يحدث أي تغيير في وضع أي من اللاعبين في باريس، ومن المنتظر تكثيف العمل على تجديد التعاقد معهما.

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وصرح ليوناردو لصحيفة “سبورت” قائلاً “لا شيء يخبرنا أن أي من اللاعبين سيغادر هذا الصيف، إنهما متعاقدان مع النادي حتى عام 2022”.

ثم تابع “الوضع المثالي هو تجديد اللاعبين، ونحن نبني للمستقبل، علينا إيجاد حل لمواصلة مغامرتنا معًا”.

من المرجح أن تتأثر ميزانية الانتقالات في برشلونة بشكل كبير بسبب المشاكل المالية التي يسببها جائحة كورونا، والأمر هو ذاته بالنسبة إلى ريال مدريد.

ويمكن أن يكلف مبابي أي فريق حوالي 175 مليون يورو، مع عدم قدرة ريال مدريد أو ليفربول على دفع مثل هذه الرسوم المرتفعة، خاصة بعد رفض فريق “يورجن كلوب” الفرصة للتوقيع مع “تيمو فيرنر” من لا يبزيج مقابل 60 مليون يورو.

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