عمار حمدي لا يمانع في ترك الأهلي والرحيل إلى بيراميدز

لا يمانع لاعب الأهلي “عمار حمدي” في الرحيل عن النادي، والانضمام لصفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأبدى عمار حمدي استعداده ارتداء قميص بيراميدز خلال الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضا للانتقال له عقب نهاية الموسم.

وانتقل عمار حمدي من الاهلي إلى صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، في الانتقالات الشتوية خلال يناير الماضي.

وكشف اللاعب عن تلقيه عرضًا جادًا من مسؤولي بيراميدز، مشيرا إلى أنه لن يرفض اللعب له إذا توصل لاتفاق بشأنه مع الأهلي.

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وشدد اللاعب على أنه يفضل الاستمرار مع الأهلي، لكن بشرط أن يكون له دور مع الفريق، وليس بالضرورة المشاركة أساسيا، لكن لا يبتعد عن اللعب كثيرا مثل ما حدث الموسم الماضي.

وخرج عمار حمدي الموسم الماضي معارا لفريق الاتحاد السكندري، وقدم مستوى رائع كان السبب في عودته إلى الاهلي، لكن رينيه فايلر لم يمنحه فرصة اللعب حتى انتقل لطلائع الجيش على سبيل الإعارة.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمي للحصول على خدمات أحد لاعبي الأهلي من بين الثلاثي “محمد شريف المعار إلى انبي، وأحمد الشيخ، وعمار حمدي.

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