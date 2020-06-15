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النجم المصري صلاح يوجه رسالة للعالم

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وجه المصري محمد صلاح، مهاجم ، رسالة قوية لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم والحياة بشكل عام، تضامنا مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في بلاده.

وكتب صلاح "تدوينة" عبر خاصية "استوري" في تطبيق "إنستغرام": "نحن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على التمييز العنصري أينما كان. ونريد أن يكون المجتمع قائما على المساواة والاحترام بغض النظر عن اللون أو العقيدة".

وأضاف لاعب "الريدز": "ما يحدث يحتاج إلى تكاتف جميع أعضاء منظومة كرة القدم، من لاعبين وحكام ومدربين ومسؤولين، حتى نرد بقوة على ما يحدث داخل الملاعب وخارجها".

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وشهدت قضية مقتل فلويد تضامنا كبيرا من الرياضيين حول العالم، حيث سيضع لاعبو الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ" شعار الحملة على قمصانهم.

يذكر أن لاعبي ليفربول قاموا بعمل وقفة ضد العنصرية في بداية تدريباتهم، قبل أيام من استئناف منافسات "البريمرليغ" هذا الموسم، بعد فترة توقف منذ أواسط مارس الماضي، بسبب تفشي وباء .

المصدر: وكالات 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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