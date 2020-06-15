رياضة | الإصابات تضرب لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة ايبار

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإصابات تضرب لاعبي ريال مدريد بعد مواجهة ايبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره نادي ايبار في المباراة التي جمعت بين الفريقين في العاصمة الاسبانية مدريد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وشهدت المباراة إصابة العديد من لاعبي نادي ريال مدريد هم الظهير الأيمن الاسباني داني كارفخال والمدافع الاسباني سيرجو راموس بالإضافة إلي اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"ان داني كارفاخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد لم يستطع اللعب في الشوط الثاني أمام ايبار وتم استبداله نظرًا لمعاناته من إصابة عضلية حيث شارك بدلا منه فيرلاند ميندي بينما شارك إيدير ميليتاو بدلا من سيرجيو راموس، الذي وضع الثلج على فخذه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء".

ورصدت الكاميرات أثناء الشوط الثاني مباراة ريال مدريد أمام نظيره نادي ايبار اللاعب الدولي البلجيكي أدين هازارد وهو يضع الثلج علي كاحله الأيسر.