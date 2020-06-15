رياضة | ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد السعر النهائي لبيع نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، قد حدد سعر بيع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب الفريق الملكي والمعار إلى بوروسيا دورتموند الألماني.

وتنتهي إعارة أشرف حكيمي مع دورتموند نهاية الموسم الجاري، ولم يحدد ريال مدريد مصيره من عودة اللاعب إلى سانتياجو برنابيو حتى الأن.

Advertisements

وبحسب إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن أشرف حكيمي لديه ثلاث عروض فعليه من كل من بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان.

وتابعت الإذاعة، أن ريال مدريد لن يستغنى عن حكيمي بأقل من 60 مليون يورو.

وشارك حكيمي من دورتموند هذا الموسم في 43 مباراة، تمكن من تسجيل 9 أهداف وتقديم 10 تمريرات حاسمة.