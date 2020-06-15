رياضة | حيله جديدة من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 15 يونيو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر حيله جديدة من الأهلي لإقناع فايلر بتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي منذ فترة لتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لضمان استمراره لفترة أطول مع الأحمر قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويريد الأهلي تجديد عقد فايلر لمدة موسمين قادمين مع رفع راتبه السنوي مع الفريق بنسبة 20% هو وجهازه المعاون.

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ولكن يواجه المارد الأحمر صعوبة كبيرة في تجديد عقد فايلر في ظل وصول العديد من العروض السعودية والإماراتية الضخمة للتعاقد معه الفترة المقبلة.

وفكر مسئولو القلعة الحمراء في إغراء رينيه فايلر بشراء عقد رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بشكل نهائي بعد أن طالب المدرب بذلك لفترة طويلة.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن فايلر لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن مستقبله سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لخوض تجربة جديدة وينتظر فتح خطوط الطيران من جديد ليعود إلى سويسرا ويتشاور مع زوجته بشأن خطوته القادمة.