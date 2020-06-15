شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوتي لاعب الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معز المستيري رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، اقتراب لاعب الفريق حمزة المثلوثي من الانضمام لنادي الزمالك بدايًة من الموسم المقبل.
وأضاف: «اتفاقنا مع المثلوثي مرهون بمصير الدوري المصري، حيث إن الزمالك يصر على التعاقد مع اللاعب وقدم له عرضًا مغريًا».
وواصل رئيس القطاع بالصفاقسي: «بنسبة كبيرة تم حسم صفقة انتقال المثلوثي للزمالك ما يعني نهاية علاقة اللاعب بفريقه بعد مضي قرابة الخمسة سنوات».
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