شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من ضم حمزة المثلوتي لاعب الصفاقسي التونسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف معز المستيري رئيس قطاع كرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، اقتراب لاعب الفريق حمزة المثلوثي من الانضمام لنادي الزمالك بدايًة من الموسم المقبل.

وأضاف: «اتفاقنا مع المثلوثي مرهون بمصير الدوري المصري، حيث إن الزمالك يصر على التعاقد مع اللاعب وقدم له عرضًا مغريًا».

وواصل رئيس القطاع بالصفاقسي: «بنسبة كبيرة تم حسم صفقة انتقال المثلوثي للزمالك ما يعني نهاية علاقة اللاعب بفريقه بعد مضي قرابة الخمسة سنوات».