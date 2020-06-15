شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سليم: خطوة مهمة في مسيرة القطاع الرياضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالقرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ووصف الخطوة بالمهمة في مسيرة القطاع الرياضي. وقال: إنه أمر مهم في مسيرة القطاع الرياضي بالإمارات، لما يحمله في طياته من قواعد وقوانين منظمة للعمل الرياضي بمختلف قطاعاته وفروعه. وأضاف: سعدنا بالقرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وحرص سموه على التوجيه بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق المركز وتدشين عمله لخدمة رياضة الإمارات، وهو الأمر الذي سيكون له مردود واضح وملموس في الفصل في النزاعات الرياضية التي تتطلب حلولاً سريعة وفعالة تضمن الوصول إلى النتائج القانونية المنشودة، بما يسهم في نشر ثقافة التحكيم الرياضي والاعتماد على الطرق والأساليب القانونية في حسم الأمور المختلفة.

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