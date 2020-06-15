القصير يباشر مهامه مديراً تنفيذياً لنادي الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

باشر المدير التنفيذي لنادي الشارقة الرياضي محمد علي القصير، مهام عمله، الأحد، وذلك بعد توقيع عقده الجديد مع النادي بحضور علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، وسلطان عسكر، وطارق علاي، وأعضاء مجلس الإدارة، وجاء اختيار محمد القصير لسيرته الذاتية، وخبرته الكبيرة في المجال الإداري، ويحمل القصير شهادة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية، وتدرج في الرتب العسكرية حتى تقاعد برتبة عميد، وسبق له شغل عدة مناصب في وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة على مدار الـ28 سنة التي قضاها في العمل الحكومي؛ حيث تولى منصب نائب مدير أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، ويتمتع محمد القصير بخبرات عملية كبيرة أسهمت في اختياره لشغل منصب المدير التنفيذي، ومنها ضابط في كلية الشرطة في مجال التدريب، ورئيس قسم الدورات التخصصية، كما شارك في العديد من الدورات التدريبية الخاصة في مجال الإشراف والإدارة، كما أشرف على العديد من الفعاليات والمناسبات الشرطية.

وتوجه القصير بعد توقيع العقد بالشكر الجزيل إلى علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي، وأعضاء مجلس الإدارة على الثقة التي منحوها إياه، معرباً عن سعادته بهذا التكليف، وتمنى التوفيق له وللجميع لما فيه مصلحة النادي، وشدد على أن أبناء الشارقة مستعدون لخدمة الإمارة الباسمة دائماً، وأكد أنه سيضع جميع إمكاناته وخبراته العملية السابقة للمساهمة في تطوير العمل الإداري في النادي ككل حتى يواصل النادي إنجازاته.