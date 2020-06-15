شكرا لقرائتكم خبر عن عودة العمل في مجلس الشارقة الرياضي بنسبة 30% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس الشارقة الرياضي عودة العمل بنسبة 30% في مقره الرئيسي، بمنطقة الغبيبة، اعتباراً من الأحد، مع الالتزام بكل التدابير الوقائية والاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن يتم لاحقاً رفع النسبة تدريجياً، بناءً على آخر المستجدات وتطورات الوضع الراهن.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي: «حرصنا على تهيئة البيئة الملائمة بما يضمن السلامة العامة، حيث تم الانتهاء من الفحوص الطبية لجميع الموظفين، المواطنين، والمقيمين، من أجل مباشرة العمل في المكاتب باطمئنان، وانسيابية الأعمال بكل سلاسة، ويسر، حيث تم إجراء عمليات التعقيم الشامل للمكاتب والمرافق، وتجهيزها بجميع المواد اللازمة، إلى جانب تركيب الكاميرات الحرارية وتوزيع ملصقات الإرشادات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتوفير أدوات التعقيم الشخصية للموظفين، والكمامات، والقفازات، والمطهرات، للحفاظ على سلامتهم».

وأكد تطبيق المجلس كل المعايير الخاصة بعودة العمل تدريجياً بشكل إيجابي، وفعال، تماشياً مع جهود الدولة في محاربة فيروس كورونا المستجد، وعودة الحياة الطبيعية، خاصة بعد أن حقق نظام العمل عن بعد نتائج إيجابية مبهرة فاقت التصورات خلال الفترة السابقة، ما يعزز عودة الموظفين بحماس كبير، لذلك نحثهم على الاستمرار على الالتزام بكل الإجراءات من أجل الوقاية والسلامة ورفع الوعى الذاتي لتطبيقها بشكل واضح، وسليم.

واستطرد قائلاً: «نحن في مجلس الشارقة الرياضي حريصون على كل ما يضمن سلامة الكادر البشري وتعزيز الوقاية العامة في مقر العمل، والأسرة أيضاً، وبما يتسق مع الجهود الكبيرة للجهات المختلفة في الدولة للحد من انتشار الفيروس، والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المختصة، كما تم في السابق العمل عن بعد، وحتى العودة التدريجية الحالية للعمل للفئات المحددة بما يصب في الحفاظ على سلامة الجميع والمصلحة العامة».