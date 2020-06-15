شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكام: عودة الدورى ستشهد تطبيق "الفار".. وتحذير شديد اللهجة للوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وجيه أحمد القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام، إنه يتم فى الوقت الحالى منح الحكام الارشادات الخاصة بتطبيق تقنية الفار، عن طريق جروبات على "الواتس أب" مشيرًا إلى إنه فى حالة اتخاذ الدولة واتحاد الكرة قرارًا بعودة الدورى فى أقرب وقت، سيتم تطبيق تقنية الفار، خاصة بعدما حصل الحكام على التعليمات والارشادات التى تساعدهم على استخدام تلك التقنية.

أضاف وجيه أحمد خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم تو" إنه يتم متابعة جميع الحكام من أجل الالتزام بالجانب البدنى، وعدم التأثر بفترة توقف المسابقات الرياضية بسبب انتشار فيرس كورونا، محذرا الحكام بعدم التهاون فى الجانب البدنى قائلاً: "الحكم اللي هيكون وزنه زايد مش هيكون ليه مكان فى معسكرات الحكام المقبلة".

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وعن إصابات بعض الحكام بفيرس كورونا، أوضح وجيه أحمد أن هناك عدد من المساعدين والحكام تعرضوا لتلك الإصابة، ومنهم من تماثل للشفاء، ومنهم من يتلقى العلاج فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى إنه يتم متابعتهم بشكل دائم لتوفير كافة احتياجاتهم.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منح الأندية فترة إعداد لمدة 4 أسابيع، على أن يتم استئناف المسابقات مطلع أغسطس المقبل سواء باستكمال الدورى الحالى أو باقامة دورى جديد.. وقررت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، بدء المشاورات والاجتماعات مع أندية الدورى الممتاز لكرة القدم بهدف التوصل لاتفاق بشأن السيناريو الاقرب لعودة الدورى، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإعلان الإلغاء وبدء موسم كروى جديد فى أغسطس المقبل.

وتأتى تحركات اللجنة الخماسية بعدما أعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية في الأندية ومراكز الشباب، موضحًا أن الفترة من 15 يونيو الجاري وحتي أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وانه سيتم اعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.. وقال وزير الرياضة إن شهر أغسطس سيشهد عودة المنافسات الرياضية بكل قوة ، وفقًا للرؤية الفنية التى يقدمها كل اتحاد وفقًا للاجراءات الطبية الموضوعة.