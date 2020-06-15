شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إعلان الإنتاج الحربى عن أولى صفقاته فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتزم مسئولو الإنتاج الحربى تأجيل الإعلان عن التعاقد مع مدافع ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى مع ناديه فى حالة الاستقرار على عودة بطولة الدوري، حيث أنهى مسئولو الإنتاج كل التفاصيل التعاقدية مع اللاعب ويتبقى التوقيع النهائى وإعلان الصفقة التى طالب بها مختار مختار المدير الفنى للفريق لدعم الخط الخلفى لفريقه فى الفترة المقبلة ولكن فى حالة عودة المسابقة سوف يضطر اللاعب للبقاء مع ناديه لإستكمال عقده على أن يتم الاعلان عن الصفقة بنهاية المسابقة أما فى حالة الالغاء سوف يتم الاعلان عن الصفقة فوراً.

ويمثل خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى ناديه فى اجتماع أندية الدوري الممتاز مع اتحاد الكرة والمقرر له الأربعاء المقبل ، وتحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.

من جانبه رفض خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، مقترح إلغاء الموسم الجديد من الدورى واستكمال مباريات الموسم الحالى بسبب ضيق الوقت، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، "نرفض بشدة فكرة الحكم على الموسم الجديد من الدورى بالموت المبكر بسبب كورونا، لماذا الإصرار على استكمال الموسم الحالى حتى لو على سبيل التضحية بموسم جديد هذا تصور غير منطقى".

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وأضاف خالد مهدى، "كما أن دورى المجموعتين ليس مقترحا مناسبا لبطولة الدورى فى الموسم الجديد"، مضيفا، "لو عايزين دورى مجموعتين يبقى دورى الشركات أفضل، هذا سيناريو غير عادل ولايكفل بطل وصاعدين وهابطين بشكل واقعى".

وتابع مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نقيم القرار النهائى لبطولة الدورى بناءً على الصالح العام وبعيداً عن أية مصالح شخصية، مثلما هو الحال فى قرارات بعض الأندية، مؤكداً أن الموسم فى طريقه للإلغاء فى ظل حاجة الأندية لسبعة ملايين جنيه تفوق ميزانيتها لاستكمال الموسم الحالى.

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف