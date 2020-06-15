7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 14/6/2020 العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، أتفق مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في هيدرسيفيلد الإنجليزي على بقاء رمضان صبحي مع الفريق الأحمر حتى نهاية بطولة الدوري العام، حال استئناف مبارياته، في الوقت الذي سيعود اللاعب لناديه الإنجليزي حال إلغاء المسابقة، ويحاول مسئولو الأهلي الوصول لصيغة اتفاق مع هيدرسيفيلد بشأن الإبقاء على رمضان صبحي لاستكمال بطولتي دوري أبطال افريقيا وكأس مصر خاصة وأن عقده في حالة الغاء مسابقة الدوري سينتهي في 1 يوليو المقبل.

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