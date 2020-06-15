شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى: "الفيفا" تحسم موقف انتخابات الجبلاية وعودة النشاط الرياضى تدريجيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة عن عودة النشاط الرياضي في مصر وعودة التدريبات في جميع الألعاب الرياضية بالأندية ومراكز الشباب قائلا "الشباب والرياضة تلعب دورًا كبيرًا فى توعية المواطنين بفيروس كورونا وتتعاون مع كل مؤسسات الدولة في محاربة الفيروس والأندية تبدأ تدريجيًا في إستئناف أنشطتها مع ضرورة اتخاذ الاجراءات الإحترازية وندرس مع وزارة الصحة الاجراءات التي سيتم اتخاذها قبل فتح الأندية ومراكز الشباب و سنتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على اللاعبين والمدربين والعاملين قبل اتخاذ أي خطوة رسمية لعودة النشاط الرياضي في مصر مرة أخرى".

وأشار وزير الشباب والرياضة عن تقييمه لإنجازات اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني قائلا: "اللجنة الخماسية قبلت العمل فى ظروف صعبة وأتمنى لهم التوفيق فى الفترة المقبلة، والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يسحم موقف انتخابات اتحاد الكرة".

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وفي صدد آخر، أضاف وزير الشباب والرياضة أن اللجنة الأوليمبية تحاول إنهاء أزمة اتحاد رفع الأثقال قبل أولمبياد طوكيو خاصة بعد تأجيلها عام كامل.

وعن تطوير قانون الرياضة في مصر، شدد أشرف صبحي: "تطوير قانون الرياضة ضرورة بعد اكتشاف بعض السلبيات خلال الفترة الماضية لاسيما في الجزء الاستثماري".